Die Zeit: Пойдите навстречу Кэмерону!

Об этом пишет Николай фон Ондарца в статье «Пойдите навстречу Кэмерону!», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Zeit.

Дэвид Кэмерон хочет сдержать слово: на первом заседании парламента после его победы на выборах он хочет разработать законодательство для референдума по вопросу выхода из ЕС; на следующем саммите лидеров ЕС в июне он будет требовать нового положения Великобритании в ЕС.

В провале этих переговоров не заинтересованы ни Европа, ни Кэмерон. Премьер знает, что у британцев нет никакой экономически привлекательной альтернативы ЕС. Единогласно научные исследования пришли к выводу, что при отделении от своего крупнейшего экспортного рынка Великобритания сама будет крупнейшим проигравшим в экономическом плане. Несмотря на риторику противников ЕС, заявленная цель нового правительства остается: они хотят, чтобы британцы голосовали за членство в ЕС.

Потеря третьего по величине члена для Евросоюза будет катастрофой не только символически. Экономически они потеряют одного из крупнейших плательщиков, который хоть и отсутствует в валютном союзе, но тесно связан со многими странами ЕС, особенно с Ирландией, а также с Германией. Во внешней политике особенно ощутимой станет потеря крупнейший военной мощи ЕС с постоянным местом в Совете Безопасности ООН, особенно во время проблемного соседства с конфликтами от Северной Африки до Украины. Поэтому ЕС должен быть готов к конструктивным переговорам.

Сложные условия для переговоров

Несмотря на общие интересы ожидаются сложные переговоры. Потому что основные цели реформ Кэмерона – табу для большинства других стран-членов ЕС. До сих пор он намеренно не оглашал полного списка реформ, чтобы избежать риска раскола в партии консерваторов. Тем не менее, стали известны два ключевых момента: во-первых, свободное передвижение лиц, которые, в частности, из-за сравнительно высокой трудовой миграции из ЕС в Великобритании, являются спорными в Соединенном Королевстве. В отличие от противников ЕС, Кэмерон не хочет полностью отменять этот принцип, но на ближайшие четыре года работники из ЕС окажутся в затруднительном положении. Особенно страны Центральной и Восточной Европы, традиционно британские союзники, будут противостоять этому требованию.

Во-вторых, Кэмерон хочет вычеркнуть символическую цель «более тесного союза» из Договора Европейского Союза, или, по крайней мере, отменить ее для Великобритании. Хотя для реальной политики последствий практически не было бы; но тогда ЕС пришлось бы отказаться от одного из центральных символов, к тому же будет необходимо изменение договора – ратификация во всех 28 государствах-членах ЕС и согласие Европейского парламента . К таким поправкам к договору, ЕС не был готов еще в разгар еврокризиса, и даже сейчас в других столицах отсутствует желание изменять контракты. Париж выступает категорически против, потому что в 2017 году запланированы президентские выборы, в которых изменения договора ЕС в интересах Великобритании, нельзя будет рассматривать как предвыборную агитацию.

Власть теневых фигур

Скептически настроенные к ЕС силы также пытаются подтолкнуть Великобританию к выходу. Давление исходит от скептически настроенной в отношении ЕС британской прессы, которая настаивает на дальнейшем ограничении британского членства. С другой стороны, Кэмерону придется убеждать членов своей собственной партии в правильности своего курса. С большинством всего из двенадцати депутатов, Кэмерон зависит от солидарности тори. Но часть партии, выступающая против ЕС, хочет подтолкнуть его к дальнейшим, нереальным требованиям, таким, как категорическое право Великобритании отказаться от любого законодательства ЕС. Без противовеса либерал-демократов, они будут пытаться заставить Кэмерона действовать по их плану. Их цель – кампания по проведению референдума, которая заставляет премьера, в интересах своей политической надежности, рекомендовать выход из ЕС, потому что он не мог обеспечить соблюдение нереальных требований в Брюсселе.

Чтобы этого избежать, ЕС и немецкая политика должны убедить британский народ остаться в ЕС, не отказываясь от основополагающих принципов союза.

Теперь ЕС должен с помощью целевых реформ привлечь тех британцев, которые хотя и критикуют ЕС, но (пока) заинтересованы во внутреннем рынке. Планы Кэмерон, вероятно, столкнутся с трудностями на этапе согласования в ЕС: Комиссия ЕС сама приняла решение об отмене границ на цифровом рынке, создании внутреннего энергетического рынка и реализации свободы предоставления услуг, а также поставила цель сократить бюрократическую волокиту. Также стремление Британии, на внутреннем рынке защитить интересы стран, не входящих в еврозону, в отношении тесно интегрированных стран, является законным и будет укреплять сплоченность в ЕС.

Кроме того, партнеры ЕС должны объяснить Великобритании цену выхода. В частности, должны быть исключены дальнейшие поправки к договору и другие британские лазейки, которые невозможно осуществить до 2017 года. С другой стороны, можно разработать важные реформы законодательства ЕС или изменения в политической стратегии союза в течение года. Хороший повод перенести референдум на 2016 год – и победить.