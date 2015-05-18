В Италии зафиксирован случай заражения вирусом Эбола

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает о том, что вирус обнаружили у врача, который вернулся из Сьерра-Леоне, где он оказывал помощь пациентам с вирусом, передает "Новое время".

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Первые симптомы у итальянца проявились через 72 часа после прибытия домой - 10 мая. Вначале он был отправлен в больницу на Сардинии, а 12 мая переправлен в клинику Национального института инфекционных заболеваний в Риме.

Ранее, Всемирная организация здравоохранения признала существенные недочеты в своей работе, направленной против распространения вируса Эбола в Западной Африке.

В заявлении организации говорится, что весь мир, в том числе и ВОЗ, оказался не готов к столь масштабной вспышке вируса. Учитывая критику, рекомендации и опыт, руководство приняло решение провести необходимые реформы с целью эффективно реагировать на вспышки заболеваний, чрезвычайные гуманитарные ситуации и обеспечивать глобальную безопасность в сфере здравоохранения.

Перед этим, комиссия по борьбе с коррупцией в Сьерра-Леоне опубликовала список из 40 имен, которые обвиняются в причастности к хищению средств из Национального фона по борьбе с эпидемией Эбола.