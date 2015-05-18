Девять человек погибли в перестрелке байкеров в Техасе

В перестрелке принимали участие представители по меньшей мере двух байкерских объединений, между которыми разгорелся спор, сообщает Дождь со ссылкой на местную телекомпанию KXXV.

Прибывшая на место полиция обнаружила у участников конфликта цепи, ножи, биты, дубинки и огнестрельное оружие.

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О количестве задержанных и раненых пока не сообщается.

Известно, что некоторые посетители местных ресторанов во время стрельбы прятались в холодильниках.

Сейчас район города оцеплен, и полицейские не позволяют клиентам других ресторанов разойтись по домам.