V Ассамблея Всемирного движения за демократию собирается в Киеве

В Киеве 6-9 апреля пройдет V Ассамблея Всемирного движения за демократию.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили президент Общественной организации "Фонд Европа ХХІ" Инна ПИДЛУССКАЯ и директор Всемирного движения за демократию Арт КАУФМАН.

Тема встречи: “Чтобы демократия работала: от принципов к воплощению”.

“Это будет первая подобная Ассамблея в этом регионе, в Европе и в Евразии”, - отметила И.ПИДЛУССКАЯ, проинформировав, что на нее соберутся около 550 активистов демократии из более чем 100 стран мира.

В рамках Ассамблеи будет проведен ряд практических семинаров, внимание участников которых будет сосредоточиваться как на мировых, так и на региональных трудностях в развитии и защите демократии.

Как сообщил А.КАУФМАН, целью семинаров является наработка практических рекомендаций и инициатив и помощь участникам в создании и укреплении сетей, которые усовершенствуют их работу после Ассамблеи.

Он также подчеркнул, что важным моментом мероприятия станут презентация отчета “На защиту гражданского общества”, посвященного попыткам правительств многих стран “перекрыть кислород” демократическим общественным организациям, и вручения “Наград за отвагу” активистам, которые особенно пострадали в борьбе за свободу. Именно этим людям, по словам А.КАУФМАНА, посвятит выступление группа Mad Heads XL на закрытии Ассамблеи.

“Мы хотим, чтобы люди поняли важность демократии во всех регионах мира. Но собираемся именно здесь, чтобы повысить осведомленность именно в этом регионе, в этой стране. Это связано со многими превращениями, достижениями демократии в стране и непростыми заданиями”, - сказал А.КАУФМАН.

Присутствующий на пресс-конференции эксперт фонда "Демократические инициативы" Илько КУЧЕРИВ, который был участником многих Ассамблей демократов, выразил убеждение, что развитие демократии является одним из самых больших достижений Украины. “И тот факт, что эта мировая Ассамблея происходит в Киеве, является одним из признаков того, что Украина признана демократической страной и примером для региона”, - отметил И.КУЧЕРИВ.

Другая участница пресс-конференции - научный руководитель фонда “Демократические инициативы” Ирина БЕКЕШКИНА - отметила, что в мире разработаны индикаторы и критерии измерения демократии. В частности, по ее словам, одним из таких показателей являются данные социологических опросов, потому что конечный “потребитель” демократии - это граждане и их возможность влиять на решения власти.

По информации И.БЕКЕШКИНОЙ, первый такой социологический “замер” был сделан в 2004 г., второй - в 2007 г. “Украина существенно продвинулась в таких сферах, как уровень гражданских и политических свобод. Недаром “Фридом Хаус” предоставила Украине статус свободной страны, и это правда. Намного меньше и хуже в других составляющих демократии, как то состояние соблюдения законности - Украине здесь еще очень далеко до стандартов развитых демократических стран, - и уровень коррупции. Конечно, коррупция абсолютно не может быть искоренена, но ее уровень в Украине очень высок. То есть существует определенный прогресс, но и есть наиболее отстающие участки в сфере демократии”, - проинформировала она.

Справка УНИАН. Всемирное движение за демократию основано в 1999 году в Нью-Дели с целью создания возможности для сотрудничества деятелей, аналитиков и практиков, убежденных в потребности распространять и укреплять демократию на земном шаре.