Байден заявил, что Путин хочет развалить НАТО

По словам Джо Байдена, у Дональда Трампа нет понимания геополитических проблем.

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что президент РФ Владимир Путин делает все для того, чтобы развалить НАТО и разрушить единство США с ЕС.

Об этом сообщает НВ со ссылкой на CNBC.

"Я знаю Путина, я лично общался с Путиным. Я смотрел ему в глаза. У этого человека, было одно большое желание - покончить с НАТО и заставить Америку отдалиться от Европы, евроатлантического альянса", - сказал он.

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По словам Байдена, у Дональда Трампа нет понимания геополитических проблем.

"Я не думаю, что сегодняшний президент Соединенных Штатов имеет хоть какое-то понимание геополитических проблем… Он ничего не знает о внешней политике. Он ничего не знает о ядерном сдерживании. Он не знает ничего", - сказал Байден.

Джо Байден рассматривается как наиболее вероятный соперник Трампа на выборах в ноябре 2020 года.

Как сообщал УНИАН, в Лондонской декларации лидеров государств - членов НАТО, принятой на встрече в Лондоне, которая состоялась 3-4 декабря, агрессивные действия Российской Федерации являются угрозой евроатлантической безопасности.