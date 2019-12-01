Праздник на пороге: рождественское настроение окутывает все больше городов и стран (видео)
Огни главной елки страны зажгли в Португалии.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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На центральной площади Лиссабона разными красками засияла 30-метровая красавица, которую установили специально перед рождественско-новогодними праздниками. А на улицах города замерцало два миллиона фонариков.
Праздновали приближение Рождества и в Сан-Франциско. Там похвастались новогодней красавицей, которую украсили 33 тысячами энергосберегающих лампочек. Гостей на открытии развлекали пением.
В Вене о начале праздников официально объявил мэр города. Елку установили на центральной площади. Гостей развлекал Национальный оркестр.
В Великобритании официально заработала школа Санта-Клаусов. Несколько недель они будут поздравлять всех с праздниками, а еще они должны следить, чтобы у горожан и туристов было праздничное настроение.
Как сообщал УНИАН, в немецком Франкфурте торжественно открыли традиционный рождественский ярмарка.