Во Франкфурте уже заработала рождественская ярмарка, а в Вашингтон елку привезли лошади (видео)

На Западе уже начинают открывать рождественские ярмарки.

В немецком Франкфурте торжественно открыли традиционную рождественскую ярмарку.

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Как говорится в сюжете ТСН, под бурные аплодисменты зрителей мэр города зажег огни рождественской елки, а рядом заработали десятки палаток с рождественскими сувенирами и вкусностями. Изюминкой ярмарки стал особый уголок развлечений для детей. Пока старшие лакомятся яствами, самые маленькие гости могут покататься на каруселях. Будет работать ярмарка до 22 декабря и ожидают здесь до трех миллионов туристов.

Воцарился рождественский дух и в Белом доме в США. К резиденции американского президента привезли елку из штата Пенсильвания. Везли торжественно на конном возе, который на входе встретила первая леди Мелания Трамп. Дерево будут украшать волонтеры, после чего его установят в одной из комнат Белого дома.