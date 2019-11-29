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"Быть президентом Еврокомиссии не всегда легко": Юнкер попрощался после пяти лет во главе ЕК (видео)

14:43, 29 ноября 2019
Мир
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Жан-Клод Юнкер / фото REUTERS

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я не хочу говорить "до свидания", я пролил немало слез, и мне достаточно. Но я оставляю свой пост с достаточным уровнем удовлетворения, о чем жалею, по разным поводам, но я счастлив уйти, потому что быть президентом Еврокомиссии не всегда легко", - отметил он.

Президент Европейского совета Дональд Туск 29 ноября также официально передал полномочия своему преемнику Шарлю Мишелю.

Фон дер Ляйен, бывшая министр обороны Германии, формально возглавит новую Комиссию в воскресенье, 1 декабря, когда Мишель также официально заменит Туска.

Напомним, Европейский совет 28 ноября окончательно утвердила состав новой Еврокомиссии, которая начнет работу 1 декабря.

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Перед этим состав новой Еврокомиссии утвердил Европарламент - за это на заседании в Страсбурге проголосовал 461 член ЕП.

Первое заседание новой Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен состоится в среду, 4 декабря.

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Теги: #Еврокомиссия#Жан-Клод Юнкер