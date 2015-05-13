Количество жертв нового землетрясения в Непале достигло 65 человек

Число жертв нового землетрясения в Непале магнитудой 7,3, которое произошло там в первой половине дня во вторник, 12 мая, достигло 65 человек.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр по чрезвычайным ситуациям.

"У нас имеется информация о 65 погибших и 1926 пострадавших", - уточняется на странице Центра в Twitter.

Толчки также ощущались и в Индии, где свою работу приостановили метрополитены городов Нью-Дели и Калькутта. Индийское министерство внутренних дел располагает информацией о 17 погибших, в том числе 16 - в восточном штате Бихар.

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Индийский метеорологический департамент зарегистрировал после первого толчка еще не менее шести повторных меньшей интенсивности. Их магнитуда составила от 4,2 до 6,2. Землетрясение магнитудой 7,9 произошло в Непале также 25 апреля. После него было зафиксировано около 100 повторных толчков магнитудой от 3,2 до 6,9. Тогда погибли более 8 тыс. человек, еще около 18 тыс. пострадали. Полностью разрушены или повреждены более полумиллиона домов.

Сейсмологи зарегистрировали за сутки после нового землетрясения магнитудой 7,3 еще по меньшей мере 29 повторных толчков меньшей интенсивности. Об этом корр. ТАСС рассказали в Индийском метеорологическом департаменте.

Магнитуда повторных толчков составила от 3,1 до 6,2. Последний магнитудой 3,7 произошел в 08:13 по местному (индийскому) времени. Его эпицентр находился примерно в 80 км восточнее столицы Непала, города Катманду.