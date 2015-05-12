14 типографий отказались печатать доклад Немцова "Путин. Война"

Об этом сообщает РБК со ссылкой на активиста Всеволода Чагаева, который занимался публикацией исследования.

По его словам, 10 типографий в Москве и Подмосковье сразу отказались печатать доклад, еще четыре типографии сначала согласились и взяли деньги, но потом решили не принимать заказ. Из-за этого коллеги Немцова месяц не могли напечатать доклад о роли России в войне в Украине.

Московское печатное бюро "Маяк" обращалось в пять типографий с предложением напечатать доклад, рассказала его директор Агата Чачко. По ее словам, представители всех типографий отказывались браться за работу, как только видели макет материала.

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"Их устраивали сроки и деньги, но не устраивал содержание. На моей памяти это первый случай", — говорит Чачко.

Доклад "Путин. Война" в конце-концов был напечатан минимальным тиражом (2 тысячи экземпляров) за несколько дней до ее презентации.

"Мы нашли дружественную типографию, которая согласилась напечатать доклад без договора и при условии не упоминать их название", — сообщил Чагаев.