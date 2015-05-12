14 типографий отказались печатать доклад Немцова "Путин. Война"
Доклад Бориса Немцова "Путин. Война" согласилась напечатать только одна типография, но на условиях анонимности. При этом 14 типографий отказались взяться за работу, как только видели макет материала.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на активиста Всеволода Чагаева, который занимался публикацией исследования.
По его словам, 10 типографий в Москве и Подмосковье сразу отказались печатать доклад, еще четыре типографии сначала согласились и взяли деньги, но потом решили не принимать заказ. Из-за этого коллеги Немцова месяц не могли напечатать доклад о роли России в войне в Украине.
Московское печатное бюро "Маяк" обращалось в пять типографий с предложением напечатать доклад, рассказала его директор Агата Чачко. По ее словам, представители всех типографий отказывались браться за работу, как только видели макет материала.
Читайте такжеThe Times: Доклад "Путин.Война" может подействовать на россиян, потому что написана в России
"Их устраивали сроки и деньги, но не устраивал содержание. На моей памяти это первый случай", — говорит Чачко.
Доклад "Путин. Война" в конце-концов был напечатан минимальным тиражом (2 тысячи экземпляров) за несколько дней до ее презентации.
"Мы нашли дружественную типографию, которая согласилась напечатать доклад без договора и при условии не упоминать их название", — сообщил Чагаев.