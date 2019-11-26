В Техасе дикие свиньи загрызли женщину, которая шла на работу

Тело женщины в своем дворе нашел мужчина, у которого она работала.

Женщина в Техасе была найдена мертвой возле дома пожилой пары после того, как на нее напали дикие свиньи.

Об этом пишет ТСН со ссылкой на Vice.

Как сообщается, 59-летняя женщина по имени Кристина Роллинс приехала на работу в техасский город Анауак около шести утра. Однако до дома, где она работает, женщина так и не дошла. 84-летний домовладелец вышел на улицу в ожидании работницы. Однако вдруг мужчина обнаружил тело во дворе дома.

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На место вызвали полицию. Сначала копы проверили версию о смерти из-за заболевания. Позже было проведено вскрытие. Оно указало на то, что женщина потеряла кровь “из-за нападения диких свиней”. Правоохранители подозревают, что она не смогла спастись, потому что закрыла дверь машины.

Медицинское обследование показало, что на Роллинс напали несколько свиней и искусали все ее тело.

"В мои 35 лет я скажу вам, что это одна из худших вещей, которые я когда-либо видел", - сказал шериф округа Брайан Готорн.

По словам жителей, дикие свиньи захватили некоторые пастбища вокруг домов. Они добавили, что это является проблемой во всем округе Чамберс. Нападения на людей, однако, происходят крайне редко.