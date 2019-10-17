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Свиньи в парижском зоопарке впервые использовали орудие труда (видео)

14:10, 17 октября 2019
Наука и IT
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Иллюстрация REUTERS

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Это первый зафиксированный учеными случай, когда свиньи используют орудие труда. Долгое время считалось, что умение оперировать посторонними предметами – способность исключительно приматов.

В Украине же в Ривном в квартире Владимира живет свинья Нюша, ей недавно исполнился год. Нюша знает 21 команду, например «сидеть».

Всего в Украине насчитывается 1,5 миллиона свиней. На украинских фермах свиньи набирают нужный вес уже через полгода и далее направляются на мясокомбинат – умственный потенциал остается нераскрытым.

Тем временем вьетнамские свиньи в столичном контактном зоопарке журналистами интересуются больше, чем палками. Ежедневные их интересы ограничиваются укропом, морковью и яблоками. Предмет, который нельзя съесть – им неинтересен.

Как сообщал УНИАН, в США врачи впервые успешно применили ткани кожи генно модифицированной свиньи для временного закрытия ожоговой раны.

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Теги: #свиньи