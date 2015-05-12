Если не остановить РФ в Украине, ее придется останавливать дальше в Европе – экс-представитель США в НАТО

Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил бывший представитель США в НАТО, а ныне исполнительный директор Института международного лидерства Маккейна Курт Волкер.

Волкер уверен, что действия России не является ответом на расширение НАТО на Восток, о чем заявляют в Кремле.

Бывший представитель США в НАТО убежден, что Запад столкнулся с прямой военной агрессией.

"Россия вторглась к своему соседу, аннексирует территории, воюет, несмотря на Будапештский меморандум, не обращая внимания на парижскую и нью-йоркскую хартии, не обращая внимания на основополагающий договор НАТО-Россия, и НАТО никак не решает этот кризис", - заявил он.

Волкер добавил, что если не остановить Россию сейчас в Украине, ее придется останавливать дальше в глубине Европы.

"Если мы не укрепим Украину, не остановим этот захват и не вернем баланс силы, этот конфликт будет продолжаться. В таком случае Путин почувствует, что он может продолжить конфликт, возможно, даже в других частях Европы. Лучше, остановить сегодня конфликт в Украине, чем останавливать его позже на территории НАТО", - подчеркнул американский чиновник.

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Также, по мнению Волкера, существует угроза нового наступления на Мариуполь, для создания сухопутного коридора в Крым.

Он отметил, что российский президент прибегнет к эскалации конфликта по нескольким причинам.

"Одна из них - это помогает поддерживать популярность Путина дома. Он демонстрирует, что борется за дело российского национализма, он успешен в захвате территории и защиты этнических русских", - считает Волкер.

Вторая причина в том, что Путин считает, будто экономические санкции не являются очень серьезными, и они не будут усилены, добавил экс-представитель США в НАТО.

"И третья причина в том, что НАТО и Европа отвергли возможность военного ответа на действия России", - заявил он.

По словам Волкера, единственная вещь, которая заставит Путина остановиться - это невозможность скрывать реальную цену, которую платит Россия: число погибших и влияние санкций на ее экономику, а потому Украине надо помочь обороняться, чтобы поднять цену этой войны для Кремля.