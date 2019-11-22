Лукашенко призвал не брать на работу в госструктуры любовниц и любовников

Александр Лукашенко призвал брать на работу профессионалов и давать им квартиры.

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал, чтобы в создаваемые интеграционные структуры и холдинги привлекались на работу профессионалы.

Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

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"Они же силой не пойдут, - сказал он. - Вы с ними договоритесь. А договоритесь, если им хорошо заплатите, за зарплату. Где-то, может, и квартиру дать. Специалистам надо платить. Специалисты во всем мире очень дорого стоят. Найдите не родственников, не сыновей, не любовниц, не любовников, а хороших специалистов и направьте туда", - говорится в опубликованном сообщении.

Данное указание Лукашенко сделал во время совещания по развитию агропромышленного комплекса (АПК) Витебской области.