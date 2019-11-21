Washington Post: Украина играет второстепенную роль в импичменте Трампа

Речь идет вовсе не о Киеве и его коррупции, а о коррумпированности американской политики.

Процедура импичмента – главная тема разговоров в Вашингтоне. Но в Киеве озабочены другими проблемами. В то время, когда посол США в ЕС Гордон Сондленд рассказывал конгрессменам о кампании давления президента Дональда Трампа на Украину, украинские новостные ресурсы были сосредоточены совсем на другом.

В разгар показаний Сондленда главной историей одного из украинских изданий было возвращение кораблей, которые Россия незаконно захватила в Керченском проливе. Другое издание писало о подозрительном мясе в сосисках. А главной темой еще одной редакции были предрассудки президента Владимира Зеленского о бритье, — пишет Washington Post.

Конечно, украинцы хорошо знают о драме вокруг импичмента. Но слушания дали четко понять: несмотря на упоминание украинских имен, украинской газовой компании и периодические разговоры о «эндемической» украинской коррупции, скандал на самом деле не об Украине.

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«Эта битва об американской политике и американской коррупции. И для украинских чиновников лучше всего стоять в стороне и избегать перекрестного огня», - пишет издание.

Впрочем, это может быть не так легко сделать. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью украинской службе BBC признал, что такое вовлечение в американскую партийную схватку может закончиться плохо для его страны.

«Я думаю, в Украине все устали от Burisma. У нас своя страна. Мы независимы, у нас свои проблемы и вопросы. Вот и все», - сказал президент Владимир Зеленский журналистам, когда корреспондент CNN задал ему вопрос о компании, работником которой был сын бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Самая большая проблема для Украины – не Вашингтон, а Донбасс. На востоке страны уже пять лет длится кровавая война в траншеях с российскими силами, которая унесла жизни более 13 тысяч человек. Впрочем, проблемы американского скандала и российской агрессии переплелись. Россия перебросила на украинскую территорию серьезную огневую силу, что заставляет Киев искать помощи у США и европейских партнеров. Америка прислала устройства ночного видения, радары и беспилотники.

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«Все это нам серьезно помогает», - сказал украинский полковник Евгений Бондарь.

Зеленский уверяет, что он ничего не знает о скандальном «обмене услугами». Но показания в Вашингтоне указывают на то, что американская поддержка для Украины была обусловлена. Трамп якобы приказал заблокировать военную помощь на 400 миллионов долларов, чтобы украинский лидер объявил о начале расследования против Burisma. Деньги были разблокированы, когда о задержке стало известно СМИ. Но давление на Украину привело к тому, что кое-кто начал публично рассуждать, насколько близок украинский союз со США.

«Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы, Америка, заставляете нас воевать и при этом даже не даете нам на это деньги», - сказал украинский миллиардер Игорь Коломойский в недавнем интервью для New York Times.

Нельзя обвинять Украину в том, что она чувствует себя второстепенной в истории с импичментом. На протяжении всего процесса конгрессмены коверкали украинские имена и не могли никак понять, что страна на самом деле не разделена на прозападную и пророссийскую части. Обе партии, к сожалению, объединились в том, что ошибочно называли ее «the Ukraine».

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Они говорили о коррупции в Украине, но не упоминали о шагах, которые она сделала, чтобы решить проблему, забывая об украинцах, сделавших очень много для борьбы против взяточничества. Таких людей, как Екатерина Гандзюк, которая погибла после нападения.

Центр политического шторма в Вашингтоне никогда не был прекрасным местом, чтобы там оказаться. Особенно для того, кто находится за тысячи километров. Для политического новичка вроде Зеленского это вообще тревожная ситуация. А время, когда возник скандал, вряд ли могло быть хуже. Украинский лидер готовится встретиться с президентом России Владимиром Путиным 9 декабря в Париже.