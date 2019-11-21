Россия вернула Украине захваченные военные корабли без всяких условий – Зеленский

Зеленский заявил, что договорился о возвращении как военнопленных моряков, так и захваченных кораблей в телефонном режиме.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия вернула Украине захваченные в прошлом году военные корабли без всяких условий.

Об этом он сообщил журналистам в Очакове после осмотра возвращенных кораблей.

«Честно вам скажу, я договорился без всяких условий, а просто в телефонном режиме о возвращении наших моряков и наших катеров. Я ничего нигде не подписывал, ничего не обещал. Но мне кажется, и нам всем, и мы знаем, что мы правы в этой ситуации, поэтому наши ребята должны были вернуться. Я благодарен всем, кто это сделал. Вот и все. Никаких условий нет», - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из которых были ранены, и обвинили в незаконном пересечении границы РФ.

7 сентября украинские моряки вернулись домой в рамках обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицами.

17 ноября захваченные украинские военные катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» в сопровождении российской береговой охраны вывели из акватории «Генмолу» в Керчи.

18 ноября в ВМС ВСУ заявили, что начат процесс передачи катеров и буксира.

20 ноября в Украину вернулись захваченные Россией в ноябре 2018 года буксир «Яны Капу» и катера «Бердянск» и «Никополь». Корабли пришли в порт Очаков в сопровождении буксиров «Титан», «Гайдамака» и поисково-спасательного корабля «Сапфир», которые еще 16 ноября вышли из портов Одессы, Черноморска и Южного.