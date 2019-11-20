Посол США в ЕС заявил о давлении на Украину по указанию Трампа

Дипломат утверждает, что был категорически против задержки выделения Украине военной помощи.

Посол США в Европейском Союзе Гордон Сондленд заявил о прямом указании президента Дональда Трампа работать с его адвокатом Руди Джулиани, чтобы заставить Киев начать дело против Джо Байдена.

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Как сообщает "Европейская правда", такое заявление Сондленд сделал во время открытого слушания в Палате представителей в рамках рассмотрения дела об импичменте.

"Я знаю, что члены этого комитета часто формировали эти сложные ситуации в виде простого вопроса: существовало ли "quid pro quo?" (услуга за услугу, - ред.). Как я уже говорил ранее, что касается телефонного звонка Белого дома и заседания Белого дома, ответ - да", - сказал дипломат.

Отмечается, что Сондланда вместе с другими должностными лицами называли частью теневой внешнеполитической операции по давлению на Украину относительно расследования против Джо Байдена и его сына Хантера.

Дипломат подтвердил, что вместе с министром по вопросам энергетики Риком Перри и бывшим спецпредставителем по Украине Куртом Волкером работал с Руди Джулиани по вопросам Украины "по прямому указанию президента США".

"Секретарь Перри, посол Волкер и я работали с господином Руди Джулиани по вопросам Украины по прямому указанию президента США. Мы не хотели работать с господином Джулиани. Все мы понимали, что если мы откажемся работать с господином Джулиани, мы потеряем важную возможность укрепить отношения между США и Украиной. Поэтому мы выполняли распоряжение президента", - сказал он.

Сондланд подчеркнул, что на тот момент он не знал о планах Джулиани в отношении Украины, а если бы знал, то отказался бы работать с ним.

Он также утверждает, что был категорически против задержки в выделении Украины военной помощи и не получил от Белого дома объяснений, почему это было сделано.

"Мы работали с Джулиани по указанию Трампа, мы не хотели никаких предпосылок для выделения помощи Украине", - подытожил Сондленд.

Накануне в Палате представителей США начались публичные слушания четырех свидетелей по делу об импичменте президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Напомним, в сентябре в США началось расследование о возможности импичмента Трампа в связи с высказанными в адрес Трампа обвинениями в том, что он давил на президента Украины Владимира Зеленского с целью нанести ущерб своему политическому оппоненту Джо Байдену.