При трансляции парада в Москве диктор не объявил "Буки" - ЗРК проехали в тишине

На параде ко Дню победы на московской Красной площади диктор трансляции не объявил прохождение зенитно-ракетных комплексов "Бук", пишет «Левый берег».

Дикторы поясняли прохождение всех военных машин, но при появлении в кадре "Бука" замолчали. ЗРК проехали без объявления. Перед ними объявили "Панцирь-С", после них - ЗРК "Триумф".

"После "панцирей" на площади зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", - сказал диктор без тени смущения.

"Буки" появляются в кадре в 3.33.

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Напомним, из российского "Бука" летом прошлого года был сбит пассажирский "Боинг" над Донбассом. Погибли 296 человек.