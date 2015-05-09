При трансляции парада в Москве диктор не объявил "Буки" - ЗРК проехали в тишине
13:37, 09 мая 2015Мир
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Из российского "Бука" летом прошлого года был сбит пассажирский "Боинг" над Донбассом. Погибли 296 человек
Скриншот видео НТВ
На параде ко Дню победы на московской Красной площади диктор трансляции не объявил прохождение зенитно-ракетных комплексов "Бук", пишет «Левый берег».
Дикторы поясняли прохождение всех военных машин, но при появлении в кадре "Бука" замолчали. ЗРК проехали без объявления. Перед ними объявили "Панцирь-С", после них - ЗРК "Триумф".
"После "панцирей" на площади зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", - сказал диктор без тени смущения.
"Буки" появляются в кадре в 3.33.
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Напомним, из российского "Бука" летом прошлого года был сбит пассажирский "Боинг" над Донбассом. Погибли 296 человек.
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