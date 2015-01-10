ЗРК "Бук", из которого сбили малайзийский "Боинг", доставили из российского Курска - расследование

Об этом свидетельствуют данные расследования, проведенного организацией журналистских расследований CORRECT! V, передает Украинская правда.

По данным журналистов, на позиции, с которых обстреляли Боинг, БУК доставили члены 53-й зенитно-ракетной бригады с целью защиты российских танковых дивизий, которые воевали на украинской территории без опознавательных знаков.

Как известно, в отчете Комиссии по безопасности инфраструктуры и транспорта Нидерландов указывается, что самолет был поражен множеством объектов, обладавших высокой энергией". Эти объекты поразили самолет сверху и спереди на столь высокой скорости и с такой силой, что разорвали судно на части.

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Эксперт, имя которого не указывается в расследовании, заявляет: "Никаких сомнений, что рейс MH17 был сбит ракетой. И эта ракета была выпущена с земли, а не со штурмовика".

"Если это была зенитная управляемая ракета, это мог быть только "БУК М1", убийца самолет, разработанный в СССР. В сельской местности Украины не установлены системы ПВО", - говорится в расследовании.

"БУК М1" - высокомобильний комплекс, который может поражать самолеты на высоте при предельной точности. Он способен достигать свою жертву на высоте 15 км на скорости, превышающей в три раза скорость звука, отмечает эксперт.

Другой существенный момент, что "БУК М1" обнаруживает цель с "активным радаром": он излучает свой собственный зондирующий сигнал и принимает его отраженным от цели. При активной радиолокации радар представляет угрозу и самой команде "БУК", она может быть обнаружена пилотом вражеского самолета.

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В то же время радар "БУК" не может точно определить тип самолета-мишени - это боевой самолет или пассажирский.

"Присущие советской ПВО технические недостатки уже приводили к фатальным последствиям в прошлом. В 2001 году ошибочный запуск ракеты "БУК" стал причиной катастрофы: украинский морской флот ошибочно поразил российский гражданский самолет во время военных учений в Крыму. Совет безопасности Украины признал, что самолет был сбит и принял меры: Украина законсервировала все свои "Буки" на 10 лет", - напоминают авторы расследования.