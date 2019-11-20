Business Insider: Новые диктаторы лгут, играют с популизмом и даже обещают побороть коррупцию

Эксперт назвал рецепт из 10 шагов, как современным лидерам стать настоящими автократами.

Демократия в опасности, несмотря на массовые восстания и динамические социальные движения в Ливане, Гонконге, по всей Европе и Латинской Америке. Исследователи говорят, что страны в разных уголках планеты переживают подъем автократического правления и упадок демократических идеалов и практик.

Автократическое правление или авторитаризм – это когда один лидер или политическая партия пользуются полной властью, чтобы управлять страной и ее народом. В 2008 году демократия достигла своего пика, согласно данным Freedom House. Тогда в мире был самый высокий процент полностью свободных стран – 46,1%. Через 10 лет этот показатель сократился до 44,1%. Хотя полная или частичная демократия до сих пор остается наиболее распространенной формой правления.

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Об этом на страницах Business Insider пишет исполнительный директор Центра по правам человека Университета Дейтона Шелли Инглис. Определение демократии варьируется. Все граждане демократических стран имеют право голосовать на честных и свободных выборах. Независимость СМИ, свобода слова и собраний, а также верховенство закона – главные черты современного понимания демократии.

Нынешнее сокращение демократии наблюдается больше всего в регионах с наибольшей концентрацией демократических режимов. В частности, это происходит в Европе, Северной и Латинской Америках. К примеру, в 2018 году США были названы The Economist «несовершенной демократией». Они опустились с 21 на 25 место в рейтинге из 167 стран и территорий. Когда-то автократы часто приходили к власти благодаря военным переворотам или насильственному подавлению. Теперь переход от демократии к диктатуре происходит более медленно и менее очевидно. Контроль над силами безопасности остается ключевым в автократическом рецепте. Но явной тактики «сильной руки» уже нет.

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«Я потратила более 15 лет в ООН, где давала советы правительствам и адвокатам демократии относительно того, как укрепить верховенство закона, права человека и демократическое правление. Теперь я исследователь международного права. Я узнала, что современные лидеры с авторитарными склонностями больше не заинтересованы и использовании грубой силы для прихода к власти. Они умнее, более гибкие и способны подстраивать свои методы под изменения, такие как развитие современных технологий и глобализированной экономики», - объясняет Инглис.

Она составила список из 10 тактик, которые используют современные лидеры, чтобы стать диктаторами.

Расширяйте исполнительную власть. Это главный принцип. Современная автократия укрепляет свою власть и одновременно ослабляет правительственные институты, такие как парламент и суды, которые обеспечивают проверки и баланс. Главное использовать законные методы, что даст полную демократическую легитимность узурпации власти. Экстремальная форма этой тактики предполагает отмену ограничений президентских сроков. Нечто подобное было сделано в Китае. Или же можно провести регрессивные конституционные реформы, чтобы расширить власть президента, как в Турции.

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Подавляйте несогласие и попытки граждан привлечь правительство к ответственности. Ограничение финансирования и другие бюрократические блоки лишают народ возможности держать власть под контролем. Более 50 стран приняли законы, которые подавляют общественные группы. Некоторые демократии тоже запрыгнули в этот вагон. Необходимость получать разрешения на протест, задержания участников уличных акций и чрезмерное применение силы для их подавления – эти инструменты используются часто.

Добейтесь поддержки элит, а при необходимости демонизируйте их. Экономический рост и процветание критически важны, чтобы заставить олигархов или элиты поддерживать автократа. Через государственные компании, медиа-компании или через запутанные связи между правительством и корпорациями, деньги и политика в форме правительственных услуг для богатых могут быть токсичной смесью для демократии. По иронии, общественное недовольство коррумпированностью элит настолько высокое, что современные автократы, такие как президент Бразилии Жаир Болсонару, получают власть благодаря антикоррупционным обещаниям.

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Обращайтесь к популизму и национализму. Большинство автократических лидеров современности используют напряжение внутри обществ с целью укрепить поддержку. Во многих местах страх перед мигрантами и беженцами усилил подъем национализма, двигая вперед такие политики, как Brexit в Великобритании. В Индии национализм, основанный на религии, поддерживает режим премьер-министра Нарендры Моди. Обвиняя внешние силы в проблемах страны, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан демонизировал Джорджа Сороса, который поддерживал развитие демократии. И таких случаев много.

Контролируйте информацию дома и дезинформируйте людей за рубежом. В то время как в пропаганде и подконтрольных государству СМИ нет ничего нового, контроль над современными технологиями и информацией стали главным полем битвы. Китай разработал сложные технологии для цензуры и остановки распространения нежелательной информации, а также отслеживания отдельных людей в обществе. Россия в авангарде контроля над СМИ дома и распространении дезинформации за рубежом. Некоторые меньшие страны использовали отключение интернета, чтобы не позволить общественным движениям организоваться и общаться.

Подавляйте оппозицию. Сегодня важно наносить вред оппозиционным партиям, не уничтожая их полностью. Инфильтрация партий, подкуп их членов и использование страха – это те тактики, которые есть в распоряжении автократов. Так можно сохранить видимость политического соревнования, а также сдерживать подъем новых и более демократических политических сил.

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Тайно манипулируйте выборами. Времена фальсификаций или скупки голосов для прихода к власти почти отошли в прошлое. Потенциальные автократы нашли более хитрые способы, как изменить ситуацию в свою пользу. Эти новые тактики включают препятствование доступу к СМИ, искажение фактов, изменение правил голосования и прав избирателей. Также можно посадить в избирательную комиссию своих союзников.

Всегда можно объявить чрезвычайное положение. Некоторые автократы продолжают использовать старые тактики грубой силы, такие как объявление чрезвычайного положения, чтобы открыть дорогу для дальнейших репрессий. С 2001 года использование угрозы терроризма или организованной преступности хорошо служило установлению авторитаризма. Война с наркотиками президента Родриго Дютерте, которая привела к гибели тысяч людей на Филиппинах, хороший тому пример. После попытки переворота в 2016-м году и до 2018-го, к примеру, Турция жила в режиме чрезвычайного положения. Это позволило президенту Раджепу Таипу Эрдогану бросать в тюрьмы и преследовать ученых, чиновников правительства, СМИ и адвокатов прав человека.

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Распространяйте свою модель и влияние. Современные автократы не держат свое правление исключительно для себя. Используя международную арену и рост экономических сил, страны вроде Китая распространяют собственное влияние через финансирование, организуя проекты, такие как «Единый пояс», который свяжет Азию и Европу. Они нанимают профессиональных консультантов, чтобы те лоббировали в иностранных столицах политики, которые укрепят их власть.

Учитесь и делитесь опытом. Исследователи называют это «автократическим обучением». Власти таких стран, как Россия, Китай, Иран, Венесуэла, Беларусь, Сирия разрабатывают и обмениваются моделями сдерживания угрозы вспышки гражданских движений или так называемых «цветных революций».

Некоторые эксперты утверждают, что сейчас наступил «переломный момент», когда сокращение веры в демократию может усилить доминирование автократии в мире. Социальные движения современности дают определенную надежду на то, что гражданское общество, которое остается ключевым компонентом демократии, хоть и под давлением, но сможет побороть эту тенденцию. Вместе с тем, укрепление демократии в мире будет невозможным, если даже самые давние демократические страны станут жертвами тактик будущих автократов.