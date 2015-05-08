Путин уволил 18 генералов МВД, МЧС и армии
18:29, 08 мая 2015Мир
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Президент России Владимир Путин накануне годовщины Победы уволил с должности и с военной службы 18 генералов различных силовых структур.
REUTERS
Текст соответствующего указа опубликован на портале правовой информации.
Согласно указу, перестановки касаются, МВД (в частности, ФСКН - федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков), МЧС и армии.
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