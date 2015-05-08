Путин уволил 18 генералов МВД, МЧС и армии

Президент России Владимир Путин накануне годовщины Победы уволил с должности и с военной службы 18 генералов различных силовых структур.

Текст соответствующего указа опубликован на портале правовой информации. Согласно указу, перестановки касаются, МВД (в частности, ФСКН - федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков), МЧС и армии. Читайте такжеПутин объяснил рост смертности в России увеличением продолжительности жизниПричины увольнения не указываются.

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