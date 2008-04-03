Саакашвили: решение НАТО по Грузии превзошло все ожидания

Президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что отказ НАТО предоставить Грузии программу МАР - кандидата в члены НАТО, обернулось для страны совершенно беспрецедентным, новым решением, которое превзошло все ожидания и совершило геополитический переворот. "Совершенно неожиданно мы получили гораздо больше того, на что надеялись. В итоге принят документ, который означает гораздо больше, чем МАР. В документе НАТО сказано, что сегодня в Бухаресте решено - Грузия и Украина станут членами альянса", - сказал он.

М.Саакашвили пояснил: "Это прямое обязательство со стороны альянса, что Грузия и Украина станут членами НАТО". Он отметил, что даже предоставление программы МАР такой гарантии не дает. Грузинский президент выразил уверенность в том, что страна станет членом альянса гораздо раньше окончания его второго президентского срока.

По информации М.Саакашвили, Россия "сделала все - начиная с прямого шантажа и угроз до конкретных действий и обещаний, - чтобы МАР не был принят". Но, подчеркнул он, Грузия получила гораздо больше. "Считайте, что произошел геополитический переворот в нашем регионе, - отметил президент Грузии. - Я не мог и мечтать об этом". "Это исторический день для Грузии и для альянса", - резюмировал М.Саакашвили.