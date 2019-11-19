США признали законность израильских поселений на Западном берегу Иордана

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что статус Западного берега должен решаться путем переговоров между Израилем и палестинцами.

Соединенные Штаты изменили свою позицию по вопросу израильских поселений на Западном берегу реки Иордан. Вашингтон более не считает их нарушающими международное право.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает русская служба BBC.

Он сказал также, что статус Западного берега должен решаться путем переговоров между Израилем и палестинцами.

"Мы долгое время придерживались этой политики. И она не работала. Это факт, и этому есть свидетельства. То, что мы сделали сегодня - мы признали реалии, существующие на местах. Сейчас мы объявили, что поселения, как таковые, не являются незаконными согласно международному праву", - заявил Помпео.

"Мы предоставили Израилю и палестинцам пространство, для того, чтобы сообща найти политическое решение этой очень, очень тяжелой проблемы. Мы думаем, что на самом деле мы увеличили вероятность… того, чтобы оно было успешным. Я надеюсь, что мы двинемся вперед в этом вопросе до того, как пройдет очень много времени", - заявил госсекретарь США.

Стоит отметить, что решение Администрации президента Дональда Трампа в корне отличается от позиции, которой придерживалась администрация президента Барака Обамы.

Заявление Помпео приветствовал офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

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"Сегодня Соединенные Штаты приняли важное политическое решение, которое исправляет историческую ошибку. Администрация Трампа ясно отвергла ложные утверждения о том, что израильские поселения в Иудее и Самарии по своей сути незаконны согласно международному праву", - заявил офис премьера.

В свою очередь представитель лидера Палестинской автономии Махмуда Аббаса заявил, что решение США полностью противоречит международному праву.

После выступления Помпео посольство США в Иерусалиме предупредило американских граждан о том, что поездки в Иерусалим, на Западный берег и в сектор Газа могут быть опасны.

Справка: еврейские поселения были основаны израильтянами на землях, оккупированных Израилем в ходе войны 1967 года. Они долгое время были одним из главных предметов спора между Израилем и Палестинской автономией, которая считала поселения препятствием к заключению мира. Палестинцы настаивали на том, что эти территории должны войти в состав будущего палестинского государства. В 140 поселениях, построенных Израилем на территории Западного берега реки Иордан с 1967 года, живет около 500 тыс. человек.