В Иерусалиме из-за стычек между полицией Израиля и мусульманами пострадали 65 человек

В этом году 11 августа день национального траура по разрушенному Храму, который отмечают евреи, совпал с мусульманским праздником Курбан-байрам.

На Храмовой горе в Иерусалиме в воскресенье, 11 августа, произошли беспорядки, из-за которых пострадали более 60 человек.

По данным Красного Полумесяца, в результате столкновений с полицией получил травмы 61 палестинец, 15 из них были доставлены в больницу, передает dw.com.

Израильская полиция сообщила, что четверо ее сотрудников пострадали от камней и других предметов, которые бросали в них палестинцы.

В этом году 11 августа день национального траура по разрушенному Храму, который отмечают евреи, совпал с мусульманским праздником Курбан-байрам (Ид аль-Адха).

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Чтобы избежать беспорядков, полиция запретила вход на гору для евреев и туристов. На праздничную службу в мечети Аль-Акса на Храмовой горе пришли тысячи мусульман. В то же время на входе на Храмовую гору собралась толпа иудеев, и среди палестинцев стали распространяться сообщения о том, что евреев пропускают вопреки запрету. В результате мусульмане начали протестовать, полиции пришлось применить светошумовые гранаты.

Храмовая гора, священное место для евреев и мусульман, находится в восточной части Иерусалима и остается предметом спора. Летом 2017 года, после очередного террористического нападения с летальным исходом, Израиль установил на Храмовой горе металлоискатели, что привело к столкновениям с новыми жертвами. После того, как в результате беспорядков погибли четыре палестинца и несколько сотен получили ранения, израильские власти демонтировали устройства.