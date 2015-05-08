Европа отмечает 70-летие окончания Второй мировой войны

Коморовский: на желание Украины держать курс на Европу РФ отреагировала насилием / president.gov.ua

Отметим, что в этом году 8 мая Украина впервые в истории присоединится к европейской традиции чествования жертв Второй мировой войны.

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Лидеры стран ЕС, а также президент Украины Петр Порошенко, собрались в польском городе Гданьске для участия в церемонии, посвященной 70-летию со дня окончания Второй мировой войны в Европе. Главная часть церемонии началась в полночь 8 мая по местному времени на полуострове Вестерплатте, где прозвучали первые выстрелы Второй мировой войны, сообшает "ЕвроПравда".

Во время выступления в Гданьске президент Польши Бронислав Коморовский заявил, что "70 лет назад вся Европа отмечала окончание войны. Однако, не для всех окончание войны стало началом эры свободы. Новая война стала реальным шоком для всех". "Место Украины и других восточноевропейских стран, если они этого желают и готовы к этому - в нашем общем европейском доме", - сказал польский президент. В своей речи Бронислав Коморовский не назвал четко Россию, но, очевидно, подвергал критике Кремль. "Война, продолжающаяся в Украине, не позволяет нам забыть, что в Европе еще есть силы, напоминающие о темных временах европейской истории 20-го века", - заявил президент Польши. Он добавил, что и в дальнейшем речь идет о логике "зон влияния", а также о том, чтобы "держать соседей в состоянии вассальной зависимости". На желание Украины держать курс на Европу "сильный сосед" отреагировал насилием и изменением границ, подчеркнул Бронислав Коморовский, передает DW.DE.

Кроме Польши, мероприятия пройдут также во Франции, где 8 мая объявлен национальным праздником. Президент Франсуа Олланд возложит венок к могиле Неизвестного солдата.

В Великобритании у мемориала Кенотаф в центре Лондона пройдет минута молчания в память о том моменте, когда Уинстон Черчилль 8 мая 1945 года объявил об окончании войны с Германией. Вечером в пятницу по всей Британии будут зажжены свыше 200 береговых маяков.

Различные поминальные мероприятия пройдут 8 мая и в большинстве других европейских стран.