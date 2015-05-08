Госсекретарь США в поздравлении с Днем Европы вспомнил и Украину

Его поздравление опубликовал сайт Госдепартамента США, передает "Украинская правда". "От имени президента Барака Обамы и народа Соединенных Штатов, я поздравляю Евросоюз в момент, когда вы празднуете День Европы", - говорится в сообщении.

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"Более 60 лет назад несколько стран изувеченных войной начали двигаться по новому пути, который объединил континент. Вы сделали это не с помощью оружия, а свободным движением торговли, идей и людей" - отметил Джон Керри.

Он добавил, что сегодня благодаря Евросоюзу, США как никогда приблизились к единой, свободной и мирной Европе.

Госсекретарь также заявил, что США гордятся сотрудничеством с Европой.

"Вместе мы твердо поддерживаем народ Украины, который стоит перед лицом российской агрессии. Мы разделяем видение Украины, защищенной в пределах своих международно признанных границ и живущей в мире со всеми своими соседями", - подчеркнул госсекретарь.

Также он отметил, что США высоко ценят борьбу Европы с ИГИЛ и восхищены ее работой по спасению людей в Средиземном море.

"По этому радостному случаю я поздравляю Европейский союз с его успехами и желаю вам мира и процветания в будущем году", - резюмировал Джон Керри.