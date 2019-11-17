США и Южная Корея отменили совместные учения из-за КНДР

Министр обороны США Марк Эспер призвал КНДР в ответ вернуться за стол переговоров без каких-либо предварительных условий.

США и Южная Корея отложили на неопределенный срок совместные военные учения, которые Северная Корея раскритиковала как провокационные и как подготовку к вторжению.

Об этом министр обороны США Марк Эспер и его южнокорейский коллега Сон Йон Му заявили 17 ноября в Бангкоке, сообщает Associated Press.

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Эспер заявил журналистам, что не считает это уступкой Северной Кореи.

"Мы приняли это решение как акт доброй воли, чтобы способствовать окружению, благоприятному для дипломатии и продвижению мира", - сказал он.

Эспер призвал КНДР в ответ вернуться за стол переговоров без каких-либо предварительных условий.

Следует отметить, что еще в пятницу, 15 ноября, когда Эспер проводил консультации с южнокорейскими властями, о переносе учений не было сказано ни слова.