НАТО и Россия возобновляют обмен военной информацией – Штайнмайер

Об этом заявил глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Волгограде, передает hromadske.tv.

«Я очень рад, что мы сейчас восстанавливаем обмен информацией военного характера, и мне кажется, что это важно для обеих сторон», - сказал он.

По словам Штайнмайера, важно, чтобы такая кооперация существовала учитывая конфликт в Украине.

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«В этой ситуации необходим контакт, часто некоторые шаги интерпретируются неправильно, когда имеет место кризис в Украине, у нас повысилась активизация военных учений с обеих сторон и важно, чтобы была подобная горячая линия, чтобы обе стороны получали об этом информацию», - сказал он.