Экс-президент США оказался в больнице

В прошлом месяце Картера дважды госпитализировали из-за двух падений в доме в штате Джорджия.

Бывшего президента США 95-летнего Джимми Картера госпитализировали в понедельник вечером в больницу для процедуры по уменьшению внутричерепного давления.

Об этом сообщает CNN.

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По словам медиков, давление вызвало кровотечение из-за недавнего падения.

«Президент Картер отдыхает с комфортом. С ним его жена Розалин», – говорится в заявлении медицинского учреждения.

В прошлом месяце Картера дважды госпитализировали из-за двух падений в доме в штате Джорджия. Картеру нанесли 14 швов над лбом после первого случая, когда он ударился лбом об острый край; позже он лечился от легкого перелома таза после второго падения.

Ранее экс-президент пережил рак мозга и печени.

Картер – самый старый современный экс-глава США.

Как сообщал УНИАН, президент Боливии Эво Моралес подал в отставку. Это произошло на фоне скандала с обвинениями в подтасовке результатов президентских выборов.