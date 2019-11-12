Экс-президент США оказался в больнице
Бывшего президента США 95-летнего Джимми Картера госпитализировали в понедельник вечером в больницу для процедуры по уменьшению внутричерепного давления.
Об этом сообщает CNN.
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По словам медиков, давление вызвало кровотечение из-за недавнего падения.
«Президент Картер отдыхает с комфортом. С ним его жена Розалин», – говорится в заявлении медицинского учреждения.
В прошлом месяце Картера дважды госпитализировали из-за двух падений в доме в штате Джорджия. Картеру нанесли 14 швов над лбом после первого случая, когда он ударился лбом об острый край; позже он лечился от легкого перелома таза после второго падения.
Ранее экс-президент пережил рак мозга и печени.
Картер – самый старый современный экс-глава США.
Как сообщал УНИАН, президент Боливии Эво Моралес подал в отставку. Это произошло на фоне скандала с обвинениями в подтасовке результатов президентских выборов.