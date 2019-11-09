Госсекретарь США Помпео: Россия нам не партнер, даже близко

Он отметил, что думать о России как о достойном партнере, было бы неразумно.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия и Китай представляют угрозу, и призвал НАТО повзрослеть и начать противостоять проблемам.

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По его словам, Россию не стоит рассматривать в качестве партнера. "Думать о России как о достойном партнере, участвующем в наших общих начинаниях - борьбе с угрозой терроризма в мире или в продвижении свободы, процветания и экономического благополучия в мире, думать, что Россия хотя бы отдаленно будет партнером, таким как США или европейские страны, это было бы неразумно", - заявил Майк Помпео своим коллегам по НАТО, передает Би-би-си.

Помпео предупредил об опасностях авторитаризма в России и Китае. Выступая в Берлине, Помпео сказал, что методы, которые использует Китай для подавления людей, покажутся ужасающе знакомыми для жителей Восточной Германии.

Также Помпео обвинил Россию во вторжении в соседние страны и подавлении инакомыслия.

Госсекретарь высмеял слова президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего, что НАТО находится в стадии "смерти мозга". "Альянсу 70 лет, и ему необходимо расти и меняться. Ему нужно противостоять сегодняшним реалиям и проблемам. Если страны считают, что их безопасность выиграет, если они не будут предоставлять НАТО необходимые средства, если они не будут выполнять свои обязательства, то НАТО рискует оказаться неэффективным и устаревшим", - сказал Помпео.