В Индии автобус упал с моста и взорвался: в огне погибло 50 человек (фото, видео)

Автобус следовал по маршруту Панна - Чхатарпур, сообщает Lb.ua со ссылкой на IBN Live.

Отмечается, что тела, которые удалось извлечь из автобуса, сильно обгорели.

Правительство Индии уже распорядилось выделить по 200 тысяч рупий (чуть больше 3 тысяч долларов) семьям погибших и по 25 тысяч - пострадавшим (по предварительной информации, удалось спасти по крайней мере 12 человек).

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших.