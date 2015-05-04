В Индии автобус упал с моста и взорвался: в огне погибло 50 человек (фото, видео)

23:45, 04 мая 2015
Мир
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Около 50 человек погибли в индийском округе Панна (штат Мадхья-Прадеш в центре страны) в результате падения автобуса с моста и последовавшего за этим взрыва и пожара.

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Автобус следовал по маршруту Панна - Чхатарпур, сообщает Lb.ua со ссылкой на  IBN Live.

Отмечается, что тела, которые удалось извлечь из автобуса, сильно обгорели.

Правительство Индии уже распорядилось выделить по 200 тысяч рупий (чуть больше 3 тысяч долларов) семьям погибших и по 25 тысяч - пострадавшим (по предварительной информации, удалось спасти по крайней мере 12 человек).

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ndtv.com

PTI

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших.

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