В Индии автобус упал с моста и взорвался: в огне погибло 50 человек (фото, видео)
23:45, 04 мая 2015Мир
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Около 50 человек погибли в индийском округе Панна (штат Мадхья-Прадеш в центре страны) в результате падения автобуса с моста и последовавшего за этим взрыва и пожара.
В Индии 50 человек сгорели в упавшем с моста автобусе / скриншот
Автобус следовал по маршруту Панна - Чхатарпур, сообщает Lb.ua со ссылкой на IBN Live.
Отмечается, что тела, которые удалось извлечь из автобуса, сильно обгорели.
Правительство Индии уже распорядилось выделить по 200 тысяч рупий (чуть больше 3 тысяч долларов) семьям погибших и по 25 тысяч - пострадавшим (по предварительной информации, удалось спасти по крайней мере 12 человек).
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ndtv.com
PTI
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших.
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