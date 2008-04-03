В Кремле довольны сотрудничеством с НАТО

В Кремле признают позитивные результаты сотрудничества РФ-НАТО в ряде областей. Как заявил помощник президента РФ Сергей Приходько, "вне зависимости от результативности, сам формат Совета РФ-НАТО /СРН/ очень позитивный".

Приходько сообщил, что в рамках саммита Россия-НАТО, для участия в котором в Румынию отправляется президент РФ Владимир Путин, "планируется проанализировать практические результаты сотрудничества на различных направлениях".

ИТАР-ТАСС