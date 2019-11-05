101-летняя затонувшая баржа движется в сторону Ниагарского водопада (фото)

В 1918 году баржа оторвалась от буксира в полтора километрах вверх по течению от водопада на реке Ниагара.

Затонувшая 101 год назад баржа вплотную движется в сторону Ниагарского водопада с канадской стороны.

Об этом сообщает русская служба ВВС.

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В 1918 году баржа оторвалась от буксира в полтора километрах вверх по течению от водопада на реке Ниагара.

Когда это произошло, двое членов экипажа открыли люки на дне судна, чтобы заполнить трюм водой и сделать их более тяжелыми. Им также удалось направить баржу на камни, где она и застряла, проведя более века за 500 метров от обрыва.

Матросов спасли на следующее утро.

В конце октября 2019 года баржа в результате шторма сдвинулась с места и направилась в сторону водопада. Через 50 метров она снова налетела на подводные камни и не застряла.

Администрация национального парка Ниагара внимательно следит за движением утонувшей баржи и считает, что та может остаться на новом месте еще много месяцев, если не лет.

Вследствие шторма баржа перевернулась на бок, но быстрое течение может снова снести ее с камней. Власти говорят, что предупредят туристов на катерах, если баржа снова будет приближаться к водопаду.

Как сообщал УНИАН, жительница Новой Зеландии Кушила Стейн, дрейфовавшая двое суток в Эгейском море, выжила благодаря небольшому запасу леденцов. Ее спасли в воскресенье.