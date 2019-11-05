Туристка выжила двое суток в открытом море благодаря сладостям

Женщина, понимая, что ее будут искать, надела ярко-красный пластиковый пакет на голову и пыталась дать о себе знать с помощью зеркала.

Жительница Новой Зеландии Кушила Стейн, дрейфовавшая двое суток в Эгейском море, выжила благодаря небольшому запасу леденцов. Ее спасли в воскресенье.

Об этом сообщает русская служба ВВС.

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Туристка провела 37 часов на надувной лодке, поскольку ее понесло течением. У нее был с собой кулек леденцов, которые помогли ей продержаться до появления спасателей. А чтобы не замерзнуть, Кушила куталась в пластиковые пакеты для мусора.

Отмечается, что женщина всю жизнь выходит в море, и, понимая, что ее будут искать, надела ярко-красный пластиковый пакет на голову, пытаясь дать о себе знать с помощью зеркала.

Береговая охрана Греции обнаружила ее за 100 километров от острова Крит.

Накануне туристка помогала британцу перегонять яхту с юга Турции в Афины. В дороге она решила «размяться» и уже в пятницу отправилась на надувной лодке на остров Фолегандрос.

На обратном пути она потеряла одно из весел, и сильный ветер вынес ее в открытое море.

Хозяин яхты обнаружил, что женщина не вернулась, и сообщил о ее пропаже греческим властям. Началась операция спасения с 6 судами, вертолетом и подводным дроном.

Пока Кушила дрейфовала, она написала большими буквами на борту лодки имя и телефон своей мамы в Новой Зеландии, поскольку волновалась за жизнь.

Женщину госпитализировали в больницу с переохлаждением и обезвоживанием.

После спасения Кушила позвонила матери и рассказала, что с ней все хорошо и что у нее даже остался один леденец.

Как сообщал УНИАН, на границе с Венгрией пограничники задержали группу из 12 нелегалов, которые пытались незаконно пересечь границу, используя маскировочную одежду и деревянные копыта.