Турция и Россия начали совместное патрулирование на северо-востоке Сирии

Совместные патрули «с наземными и воздушными подразделениями» направляются к востоку от сирийского пограничного города Аль-Дарбасия.

Турецкие и российские военные 1 ноября начали совместное патрулирование на северо-востоке Сирии во исполнение соглашения, которое на прошлой неделе заключили Анкара и Москва.

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По данным Министерства обороны Турции, совместные патрули «с наземными и воздушными подразделениями» направляются к востоку от сирийского пограничного города Аль-Дарбасия, передает радио Свобода.

Министерство обороны России, в свою очередь, информировало, что патрули, состоящие из российских военных и турецких пограничников, начали работу в пункте пересечения границы Аль-Дарбасия. Согласно сообщению, они будут патрулировать участок длиной в 110 километров.

Турецкий государственный вещатель TRT сообщил, что объединенный патруль охватит территорию от Аль-Дарбасии до Камышлы, продвинувшись вглубь Сирии на 10 километров.

Ополчение «Сирийские демократические силы», возглавляемое курдами, подтвердило начало российско-турецкого патрулирования.

30 октября президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара начнет совместно с Россией патрулировать пограничные районы Сирии. Это было частью соглашения, согласно которому Турция остановила свою военную операцию в Сирии против курдов, которых считает «террористами».

Президент США Дональд Трамп в прошлом месяце объявил о выводе войск США вдоль турецкой границы, чтобы позволить турецким силам создать так называемую «зону безопасности», где бы не было сирийских курдских бойцов.

Трамп подвергся резкой двухпартийной критике за это решение, которое некоторые назвали «предательством» курдских союзников. Позже президент США отметил, что отдельные войска все же останутся, чтобы помочь предотвратить попадание нефтяных объектов в руки боевиков группировки «Исламское государство».

Россия вместе с Ираном предоставила существенную поддержку режиму Башара аль-Асада во время гражданской войны в Сирии, в то время как Турция поддержала повстанческие группировки.

Турция приняла 3,6 млн сирийских беженцев, и Эрдоган заявил, что его страна планирует переселить около 2 млн из них в северо-восточную Сирию.