Эрдоган заявил о возможности начала новой военной операции Турции в Сирии

23 октября Турция объявила о завершении военной операции на севере Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если за 150 часов курдские формирования «Отряда Народной самообороны» (YPG) и «Рабочей партии Курдистана» (РКК) не покинут северную часть Сирии, Турция готова сама очистить регион.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

«Мы работаем над созданием безопасной зоны в Сирии, чтобы предотвратить атаки РКК, YPG и «Исламского государства». Если через 150 часов террористы останутся, мы возьмем контроль над регионом и самостоятельно вычистим их с территории», — сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 9 октября Турция начала в Сирии операцию «Источник мира» против сил сирийских курдов, которых Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). За два дня до этого США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наступление имеет целью создать «безопасную зону», а его цель - «курдские боевики» и члены группировки «Исламское государство» на севере Сирии.

23 октября Турция объявила о завершении военной операции на севере Сирии.