Песков отказался комментировать просьбы Кадырова об отставке
19:33, 30 апреля 2015Мир
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог прокомментировать просьбы Рамзана Кадырова об отставке.
REUTERS
Пресс-секретарь президента РФ заявил, что не располагает такой информацией, передает ТСН.
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"Не могу это прокомментировать, не располагаю такой информацией", — сказал Песков.
Кадыров заявил, что "с удовольствием" ушел бы в отставку. "Я 20 раз просил, чтобы меня отпустили", - сказал, в частности, глава Чечни.
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