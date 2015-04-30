Масштабный потоп в России: спасатели начали строить дамбы из мешков с песком (фото)

В частности, в населенном пункте Орловка полностью затоплены шесть домов и вода все продолжает прибывать, сообщает Агентство Новостей ТВ2.

Сотрудники МЧС РФ уже начали возводить дамбу из мешков с песком вдоль домов, чтобы остановить потоп. СМИ сообщают, что настолько масштабного потопа в Орловке не было с 2004 года.

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В то же время, в Томске вода подобралась вплотную к зданию Администрации города.

#всёподконтролем Ушайка (20 м до Томской Администрации) сейчас (фото:Роман Унашев) Пешеходные ярусы глубоко под водой pic.twitter.com/uCzuACvynk — СуровыеНовостиТомска (@Tomsk_Loud_News) April 30, 2015

Тем временем, в Забайкалье горят леса с 19 марта. Шквалистый ветер привел к тому, что 13 апреля лесные и степные пожары перекинулись на жилые дома и дачные кооперативы сразу в нескольких районах. Огонь уничтожил и повредил свыше 200 жилых дома в 18 населенных пунктах края.

На всей территории региона действует режим чрезвычайной ситуации. Пожары действуют в 16 районах Забайкалья. Больше всего возгораний зарегистрировано в Читинском районе.