Расстрел на вечеринке в Техасе: на акции в память о погибших произошла стрельба

Как сообщили в местной полиции, во время скорбного бдения со свечами произошла некая потасовка, что и привело к стрельбе.

В Далласе по людям, собравшимся на акцию в память о погибших при стрельбе в американском штате Техас, открыли огонь.

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Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел в воскресенье, 27 октября около 20:00 по местному времени.

Как сообщили в местной полиции, во время скорбного бдения со свечами произошла некая потасовка, что и привело к стрельбе. В результате жертв и пострадавших нет, однако оказались повреждены несколько автомобилей.

Как сообщал УНИАН, два человека погибли в результате стрельбы на студенческой вечеринке в американском Гринвилле, штат Техас. Еще 14 человек получили ранения.

Стрелок с полуавтоматической винтовкой ворвался на студенческий вечер Коммерческого колледжа A&M и открыл беспорядочный огонь. На мероприятии находились сотни студентов, которые отмечали начало учебного года.