Отравление Скрипалей: журналисты обнародовали новые доказательства связи Боширова/Чепиги с разведкой РФ

Анатолий Чепига присутствовал на свадьбе дочери генерал-майора Главного разведывательного управления Генерального штаба РФ Андрея Аверьянова.

Журналисты нашли фотографии, подтверждающие связь Руслана Боширова (настоящее имя Анатолий Чепига), которого подозревают в отравлении Скрипалей, с российской военной разведкой.

Об этом говорится в расследовании Bellingcat и «Радио Свобода».

Найденные снимки Чепиги были сделаны за пол года до отравления Скрипалей. На фотографиях он на свадьбе дочери Андрея Аверьянова. Согласно расследованию The New York Times, Аверьянов был генерал-майором и командиром секретного подразделения Главного разведывательного управления Генерального штаба РФ для осуществления диверсионных операций в Европе. В подразделении, вероятно, готовят бойцов для спецопераций в Европе.

Свадьба проходила в отеле на берегу озера Сенеж, которое располагается в 15 минутах езды от базы «Сенеж» российских «Сил специальных операций».

Читайте такжеЕвросоюз продлил санкции против России из-за отравления Скрипача

Анатолий Чепига посетил мероприятие вместе со своей женой и двумя детьми. Один ребенок даже участвовал в свадебной церемонии.

Согласно информации журналистов, Чепига пытался скрыть свое настоящее имя.

«На схеме рассадки гостей он обозначен, как Алексей Чепига, хотя все остальные члены его семьи находятся под настоящими именами. На схеме также вымышленное имя другого «солсберийского отравителя» Александра Петрова, однако его на снимках не нашли», — говорится в расследовании.

Журналисты считают, что фотографии со свадьбы дочери Аверьянова являются еще одним доказательством того, что Чепига не является бизнесменом, который продает продукты для спортивного питания, как говорит сам Чепига.

«Возможно, их тесное знакомство началось еще во время одной из чеченских войн, где, вероятно, они оба служили. Если верить данным источника The New York Times, Аверьянов получил звание Героя России в январе 2015 года, всего лишь через месяц после Чепиги, вероятно, за участие в крымских событиях, где они с Чепигой также могли работать вместе», — отметили в издании.

Справка УНИАН. 4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок» в британском Солсбери. Правительство Великобритании заявило, что вещество военного происхождения, которым были отравлены Скрипали, было разработано в России.

5 сентября 2018 года полиция Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении Скрипалей. По данным британских правоохранителей, ими являются сотрудники российской военной разведки Александр Петров и Руслан Боширов.

Дело Скрипалей привело к серьезному обострению отношений между Великобританией и РФ. Ряд европейских стран выслали российских дипломатов в ответ на отравление в Солсбери.