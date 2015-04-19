Российские хакеры пытались получить данные о санкциях против Москвы - Bloomberg

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Хакеры "использовали неизвестные ранее дефекты в Windows корпорации Microsoft и (программном обеспечении) Flash компании Adobe Systems, чтобы попытаться получить сведения о дискуссиях по поводу политики санкций".

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Данные кибератаки, как утверждается, были зафиксированы 13 апреля американской компанией FireEye, специализирующейся на защите компьютеров. Их целью, якобы, стало "правительственное ведомство другого государства, которое вело консультации с США о санкционной политике", о какой именно стране идет речь, не уточняется. Как отмечает Bloomberg, "атака была остановлена прежде, чем группе удалось получить какую-либо информацию".

По данным агентства, за кибератакой, осуществление которой потребовало высокой квалификации, стоит группировка хакеров, именуемая APT28, которая базируется в России.

Официальные представители госдепартамента США, а также компаний Microsoft и Adobe Systems пока не прокомментировали утверждения Bloomberg и FireEye.