В Казахстане за антикитайские акции задержали около 40 человек

Участники акций вышли на улицы по призыву запрещенного движения «Демократический выбор Казахстана» и требовали от властей не допустить реализации в стране совместных с Китаем проектов.

В нескольких городах Казахстана полицейские задержали около около 40 участников антикитайских акций.

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Людей задерживали в Алматы, Нур-Султане, Шымкенте и Актобе, сообщает Радио Азаттык.

Так, Министерство внутренних дел Казахстана сообщило о задержании и доставке в полицию 26 человек в двух крупнейших городах, Алматы и Нур-Султане, при «попытках проведения несанкционированных протестов». Полиция рассматривает «вопрос о привлечении к административной ответственности» задержанных.

Люди вышли на акции по призыву запрещенного в стране движения «Демократический выбор Казахстана». При задержании некоторых полиция применила силу. Несколько человек до того, как их увели полицейские, успели заявить, что они выступают против «китайской экспансии» и запуска совместных с Пекином проектов на территории Казахстана.

Репортер Радио Азаттык в Шымкенте, городе республиканского значения на юге Казахстана, видела задержание как минимум трех человек. Один из них сказал, что пришел на площадь, чтобы выразить протест «китайской экспансии». Во время съемки задержаний двое неизвестных чинили препятствия репортеру, закрывая объектив ее камеры зонтами.

В Актобе полиция задержала около десятка человек. Большинство из них – люди пенсионного возраста.

Власти Казахстана называют акции движения ДВК, основанного живущим последние 10 лет за границей экс-банкиром и критиком казахстанских властей Мухтаром Аблязовым, незаконными. Аблязов создал ДВК в апреле 2017 году, провозгласив своей целью «демократические и конституционные реформы в Казахстане». В марте 2018 года суд в столице признал ДВК «экстремистской организацией» и запретил ее деятельность.

Антикитайские акции проходили в Казахстане в начале прошлого месяца. Их участники требовали не допустить реализации в стране совместных с Китаем проектов, которые власти Казахстана называют высокотехнологичными предприятиями, способными обеспечить рабочими местами тысячи казахстанцев. Многие участники протестов впоследствии были подвергнуты штрафам и админарестам по обвинению в нарушении порядка проведения митингов.