Патриарх Кирилл призвал духовенство покорять социальные сети

"Жизнь современного человека во многом сосредоточена в социальных сетях, которые для некоторых становятся универсальным, но далеко не самым достоверным и глубоким источником информации… И мы не имеем права не быть там, где есть или может быть наша паства. А наша паства сегодня, в том числе, и в социальных сетях, причем самая активная часть нашей паствы", — сказал патриарх на заседании Высшего церковного совета РПЦ, сообщает РИА Новости.

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Он выразил опасение в связи с тем, что социальные сети, интернет и компьютерные игры становятся для некоторых людей самым главным в их жизни — когда "сама идея виртуализации доводится до абсурда" и "виртуальный мир начинает вытеснять мир реальный". По мнению патриарха, это особенно опасно в детском, юношеском возрасте.

Как сообщал УНИАН, в России появился православный музыкальный телеканал «Музсоюз».