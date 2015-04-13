Роскомнадзору разрешили читать переписку пользователей в соцсетях

Постановление от 8 апреля было опубликовано на сайте правительства России в понедельник, 13 апреля.

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Постановление правительства дает Роскомнадзору право устанавливать факты приема, передачи, доставки и обработки сообщений, будь то голосовая информация, письменный текст, изображения, звуки или «иные электронные сообщения», пишет Дождь.

Кроме того, Роскомнадзор сможет просматривать и анализировать ресурсы организатора распространения информации, а также записывать и фиксировать доступные пользователям действия.

Проверять переписку ведомство будет только по запросу от правоохранительных органов, которые ведут оперативно-розыскные мероприятия. Проверка переписки будет проводиться дважды — вторая инспекция должна пройти в срок, не превышающий 60 дней.

Сведения о результатах проверки Роскомнадзор будет размещать на своем официальном сайте в течение пяти дней со дня утверждения акта. Состав этих сведений ведомство будет определять самостоятельно.