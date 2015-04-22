В России появился православный музыкальный канал

Среди десятков каналов музыкальной направленности, работающих в России, его выделяет концепция, основанная на "традициях православной и национальной культуры", сообщает официальный сайт Московского патриархата.

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В первые пасхальные дни канал вошел в приложения «Смарт-ТВ» на телевизорах Samsung, LG и Panasonic.

Как рассказал руководитель проекта архимандрит Димитрий (Байбаков), сетка нового православного канала пока только формируется, но в общих чертах она понятна.

В эфире будут как музыкальные ролики и концерты православных исполнителей, фолк-коллективов, так и «разговорные» программы о музыке, в том числе классической.

В планах нового телеканала выход на спутниковое и кабельное вещание.