Лидеры стран НАТО собрались за ужином в Бухаресте
20:37, 02 апреля 2008Мир
813 0
Заодно и завтрашние решения обсудят
|Джеймс АППАТУРАЙ
Как сообщил накануне ужина официальный представитель НАТО Джеймс Аппатурай, в виду неформального характера встречи ее участники не примут каких-либо решений.
Тем не менее натовские лидеры обсудят вопросы повестки предстоящего завтра заседания Совета НАТО на высшем уровне - поддержка миротворческой операции в Афганистане, развертывание элементов американской системы противоракетной обороны в Восточной Европе, расширение и трансформация НАТО.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter