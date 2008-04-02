Лидеры стран НАТО собрались за ужином в Бухаресте

20:37, 02 апреля 2008
Мир
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Заодно и завтрашние решения обсудят

Джеймс АППАТУРАЙ
Главы государств и правительств 26 стран-членов проводят в Бухаресте рабочий ужин, передает корреспондент РИА Новости.

Как сообщил накануне ужина официальный представитель НАТО Джеймс Аппатурай, в виду неформального характера встречи ее участники не примут каких-либо решений.

Тем не менее натовские лидеры обсудят вопросы повестки предстоящего завтра заседания Совета НАТО на высшем уровне - поддержка миротворческой операции в Афганистане, развертывание элементов американской системы противоракетной обороны в Восточной Европе, расширение и трансформация НАТО.

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