Лидеры стран НАТО собрались за ужином в Бухаресте

Главы государств и правительств 26 стран-членов проводят в Бухаресте рабочий ужин, передает корреспондент РИА Новости.

Как сообщил накануне ужина официальный представитель НАТО Джеймс Аппатурай, в виду неформального характера встречи ее участники не примут каких-либо решений.

Тем не менее натовские лидеры обсудят вопросы повестки предстоящего завтра заседания Совета НАТО на высшем уровне - поддержка миротворческой операции в Афганистане, развертывание элементов американской системы противоракетной обороны в Восточной Европе, расширение и трансформация НАТО.