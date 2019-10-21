В Чехии разоблачили агентуру ФСБ

Председатель Службы безопасности и информации Чехии воспринимает разведывательную деятельность России и Китая как серьезную угрозу для Чехии в долгосрочной перспективе.

Председатель Службы безопасности и информации Чехии Михал Куделка рассказал о разоблачении в стране созданной российской ФСБ агентурной сети.

Об этом сообщил председатель Службы безопасности и информации Чехии Михал Куделка, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание iRozhlas.

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По его словам, сеть финансировалась из России при посредничестве российского посольства и работала против Чехии, а также ее международных партнеров на территории страны. Куделка уточнил, что сеть разоблачили еще в прошлом году.

"Сеть была полностью разрушена и уничтожена благодаря отличной работе Национального штаба по борьбе с организованной преступностью. Расследование продолжается. Мы предотвратили эту деятельности в Чехии, которая была частью длинного цепи, россияне использовали и готовили для использования в других европейских странах", - сказал Куделка.

Как сообщает Respekt, операция чешской контрразведки касалась группы российских граждан и нескольких других россиян, получивших чешское гражданство. Группа должна была действовать под прикрытием двух частных компаний в Праге. Они должны были продавать компьютерную технику и программное обеспечение обычным клиентам, но при этом осуществляли хакерские атаки.

Куделка воспринимает разведывательную деятельность России и Китая как серьезную угрозу для Чехии в долгосрочной перспективе.

Как сообщал УНИАН, британские и американские спецслужбы разоблачили двойную схему кремлевских хакеров.