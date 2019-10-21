Зарубежные спецслужбы разоблачили хакеров ФСБ (видео)

Свою деятельность хакерская группа "Турла" ведет с 2017 года и тесно сотрудничает с ФСБ.

Британские и американские спецслужбы разоблачили двойную схему кремлевских хакеров.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По данным контрразведки, русская группировка под названием "Турла" сломала иранскую хакерскую систему. И уже под их прикрытием осуществляло кибератаки на другие страны, шпионила за государственными структурами, воровала документы и базы данных. Таким образом злоумышленники хотели совершать преступления под именем другого государства.

По данным американских и британских спецслужб, свою деятельность "Турла" ведет с 2017 года и тесно сотрудничает с ФСБ.

Как сообщал УНИАН, компания ESET — лидер в области информационной безопасности — сообщает об обнаружении атак группы хакеров Dukes (APT29 или Cozy Bear) на правительственные цели в Европе. Новая операция киберпреступников, которая получила название «Ghost Hunt» («Охота на привидений»), началась еще в 2013 году и продолжается до этого времени. В частности, хакеры Dukes осуществили вмешательство в информационные системы министерств иностранных дел минимум в трех странах Европы и посольства государства-члена ЕС в Вашингтоне.