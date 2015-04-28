Süddeutsche Zeitung: Наместник Путина взбунтовался

В борьбе за власть между московскими спецслужбами и правителем чеченцев Кадыровым уже много погибших. Конфликт может стать угрозой для президента Путина.

Об этом говорится в статье Юлиана Ханса под названием «Наместник Путина взбунтовался», опубликованной на сайте газеты Süddeutsche Zeitung.

Конфликт, который разгорелся между двумя лагерями в структуре власти Владимира Путина, показывает уязвимость авторитарных режимов: рано или поздно они доходят до точки, когда для себя они становятся более опасными, чем народ, против которого они вооружаются.

Распоряжением своим войскам, стрелять в полицейских из других регионов, если они будут действовать в Чечне без его разрешения, местный правитель Рамзан Кадыров снова подчеркивает свое право не подчиняться центральной власти. То, что сразу же в срочном порядке он заявил о своем почтении и преданности Владимиру Путину, - вовсе не противоречие.

До сих пор ответы Путина были одинаковыми

Лояльность Кадырова касается только Путина лично. Ни о ком другом лидер чеченцев ничего не говорил. Такие абстрактные вещи, как закон и Конституция, не являются обязательными для него в любом случае. Он просто экстремальный пример, показывающий принцип верховенства в путинской России, будто под увеличительным стеклом.

За 15 лет, что Путин с переменой ролей пребывает у власти, он всегда давал один и тот же ответ на вызовы: больше контроля, больше централизации, больше разведки и больше насилия.

Во время своего первого срока на посту президента, в чеченской войне он привлек на свою сторону наиболее перспективного военачальника - отца Кадырова – и с помощью денег и широкой автономии для чеченцев купил себе их лояльность. Кадыров широко использует свою неприкосновенность в качестве гаранта того, что Чечня, по крайней мере формально, остается частью Российской Федерации. Республика стала пристанищем для преступных группировок, которые действуют в России и за ее пределами.

Кадыров не хочет подчиняться

Это уже давно беспокоит органы государственной безопасности в Москве. Убийство оппозиционного политика Бориса Немцова теперь вывело этот конфликт на поверхность. Все следы ведут на Кавказ. Трое подозреваемых служили в батальоне «Север», дислоцированном в Грозном, который формально находится в ведении МВД России, но на самом деле подчиняется Кадырову. Следователи МВД, ФСБ и огромной следственной комиссии в последние недели выразили свой гнев по поводу того, что они ничего не могут выяснить в Чечне.

В то время как Кадыров держит беспорядки в Кавказском регионе под жестким контролем, полиция, разведка и следственный комитет – инструменты Путина против оппозиции в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и других городах. Они обеспечивают то, что против политика Алексея Навального открыто множество новых процессов, и что также через три года после массовых демонстраций против возвращения Путина в Кремль людям предъявлены обвинения в том, что они якобы были вовлечены в драки с полицией.

Нет ничего необычного в соперничестве в структуре власти Кремля. В какой-то степени оно даже необходимо, оно также гарантирует роль Путина как верховного арбитра. Но в этом конфликте уже много смертей. Различные подразделения российских сил безопасности стреляли друг в друга. И совершенно неясно, как должно выглядеть мирное урегулирование. В течение нескольких недель Владимир Путин избегает определения четкой позиции.

Наделенные широкими полномочиями спецслужбы и недобросовестные наместники, которые лояльны к президенту и отслеживают любые подозрительные движения народа, определенное время могут поддерживать стабильность в стране. Однако, если верховный судья в конечном итоге сделает ошибку или проявит слабость, они легко станут угрозой.