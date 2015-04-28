Пожар на полигоне под Ростовом потушили (видео)
15:14, 28 апреля 2015Мир
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Пожар на полигоне в Ростовской области, начавшийся после взрыва боекомплекта самоходной артиллерийской установки, потушен.
Пожар на полигоне в Ростовской области потушили / @euromaidan
Сейчас пожарные расчеты и два вертолета армейской авиации ведут проливку местности и очагов задымления, передает Русская служба Би-би-си со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа РФ.
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Сообщается, что угрозы для расположенных вблизи полигона населенных пунктов нет.
Ранее УНИАН сообщал, что в Ростовской области России эвакуировали 800 человек из-за взрыва боеприпасов и пожара на полигоне.
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